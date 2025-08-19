Elezioni a Sestri Levante: successo per le consulte di frazione

Sono 62 le candidature ricevute per le prime elezioni delle “consulte di frazione” di Sestri Levante, in programma il 21 settembre. Tutte le consulte hanno raggiunto il numero minimo di candidati per essere costituite, garantendo così la rappresentanza di ogni frazione e quartiere del comune.

Le candidature sono suddivise come segue: 8 per il Centro, 6 per Santo Stefano, 6 per Pila, 8 per San Bartolomeo, 7 per Riva, 3 per Trigoso, 6 per Lavagnina, 7 per Santa Vittoria, 7 per Montedomenico e 4 per San Bernardo. I gruppi saranno formati da cinque membri per le consulte di Centro, Santo Stefano del Ponte-Pietra Calante, Pila sul Gromolo, San Bartolomeo della Ginestra, Borgo di Riva, Lavagnina e Santa Vittoria-Santa Margherita di Fossa Lupara. Le consulte di Borgo di Trigoso-Contrada Pestella, Montedomenico-Villa Libiola-Villa Tassani e San Bernardo-Villa Loto-Villa Azaro avranno invece tre membri ciascuna.

Il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, ha espresso soddisfazione per il numero di candidature, sottolineando che è un segnale di partecipazione dei cittadini. Ha ringraziato coloro che si sono proposti, evidenziando l’importanza di queste consulte come strumento di dialogo tra comunità e istituzioni.

Le consulte di frazione sono organi consultivi istituiti dall’Amministrazione comunale per facilitare la comunicazione con i cittadini, raccogliendo istanze e proponendo iniziative. A breve verrà comunicata la modalità di voto per le elezioni del 21 settembre.