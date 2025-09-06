26.2 C
Roma
sabato – 6 Settembre 2025
Elezioni a Samoa: il partito di opposizione trionfa

Da StraNotizie
Alle recenti elezioni parlamentari nelle isole Samoa, il partito della prima ministra Fiame Naomi Mata’afa ha registrato una netta sconfitta, ottenendo solo l’8,6% dei voti, il che si traduce in 3 seggi su 51 nell’assemblea nazionale. Al contrario, il partito di opposizione Fast, che sostiene valori conservatori, ha conseguito il 40,8% dei voti, portando a 30 seggi. Con questi risultati, La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, leader di Fast, potrebbe diventare il nuovo primo ministro dopo aver ottenuto la fiducia dei parlamentari e la nomina dal presidente. Il secondo partito più votato, ovvero il Partito per la Protezione dei Diritti Umani, ha conquistato 14 seggi.

Fiame Naomi Mata’afa, che è stata la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro dal 2021, era nota per il suo impegno nel sensibilizzare il mondo sul cambiamento climatico, una questione particolarmente rilevante per l’arcipelago. Tuttavia, ha affrontato critiche per la gestione della crisi economica e dell’aumento del costo della vita nel paese. Il suo governo ha perso sostegno a seguito dell’approvazione di una legge finanziaria, sulla quale non ha ottenuto la fiducia necessaria dal parlamento.

