Elezioni a Parabiago

La città di Parabiago sta entrando nella fase cruciale della corsa alle elezioni amministrative. Il centrosinistra ha presentato il suo primo candidato sindaco ufficiale, Giacomo Sartori, una figura nota nella politica cittadina. Sartori ha annunciato la sua disponibilità a guidare la città con un progetto civico, trasversale e radicato nel territorio, che nasce da una richiesta dei cittadini, gruppi civici e forze politiche.

Sartori, eletto per la prima volta in Consiglio comunale sedici anni fa, lega la sua candidatura a una visione precisa del ruolo istituzionale, dove il sindaco deve sentirsi “l’ultimo” e non solo il “primo cittadino”. Il suo progetto si basa sul servizio, sull’ascolto e su una porta del Comune sempre aperta. Il cuore della proposta è il “Progetto Civico”, un percorso libero da condizionamenti politici, pensato esclusivamente per il bene della città.

Il progetto punta a superare steccati e appartenenze, mettendo al centro la qualità della vita, i servizi di base e una gestione concreta e responsabile della cosa pubblica. L’obiettivo è restituire efficienza e credibilità all’azione amministrativa, con una Parabiago viva in ogni sua parte, capace di valorizzare frazioni, associazioni, giovani, professionisti e imprese. Il tema della comunicazione istituzionale è centrale, con l’obiettivo di costruire un rapporto serio e continuo con i cittadini.

Al fianco di Sartori ci sono Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Italia Viva, Pd e la civica “RiParabiago”, che hanno accettato di aderire al progetto attraverso liste senza simboli né nomi nazionali. Questa scelta è presentata come segnale di autonomia, responsabilità e volontà condivisa di mettere Parabiago al centro.