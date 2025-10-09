Elezioni a Oyace: la candidatura di Stefania Clos

A Oyace è stata presentata una sola lista per le prossime elezioni comunali. La candidata a sindaco è Stefania Clos, attualmente in carica, mentre il vicesindaco sarà Angelo Favre.

La squadra che sostiene questa lista è composta da membri con diverse professioni e fasce d’età, tra cui Gilberto Chenal, pensionato, Joël Chenal, metalmeccanico alla Cogne Acciai Speciali, Roberto Cusimano, autista, Marina Favre, casalinga, Lorenzo Faustinelli, studente, e Alex Landry. Questa composizione evidenzia una varietà di esperienze e competenze, che i candidati intendono mettere a servizio della comunità.

La presenza di una sola lista riflette una situazione politica particolare nel comune, dove potrebbero mancare alternative concorrenziali per gli elettori. La campagna elettorale si concentrerà dunque sul programma e sulle proposte della squadra attuale per attrarre il consenso della popolazione.