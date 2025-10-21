20.8 C
Elezioni a New York: sfida tra Mamdani, Cuomo e Sliwa

Il 4 novembre ci saranno le elezioni per il nuovo sindaco di New York, con tre candidati in gara: Zohran Mamdani, Andrew Cuomo e Curtis Sliwa. Mamdani, 34enne musulmano e candidato ufficiale del Partito Democratico, è il favorito dopo aver vinto le primarie. Cuomo, ex governatore di New York, si presenta come indipendente, mentre Sliwa rappresenta il Partito Repubblicano.

L’attuale sindaco Eric Adams, che si era inizialmente candidato come indipendente, si è ritirato a causa di una campagna elettorale deludente, segnata da scandali. Mamdani, nato in Uganda e residente a New York dalla tenera età, ha strutturato la sua campagna su ideali progressisti e un’ampia partecipazione pubblica. Tra le sue proposte ci sono la gratuità di asili nido e trasporti pubblici, oltre a misure per affrontare la crisi abitativa.

Per sostenere le sue idee, Mamdani intende aumentare l’imposta sulle società e la tassazione per i redditi superiori a un milione di dollari. Le sue posizioni progressiste hanno portato Cuomo a candidarsi nonostante la sconfitta alle primarie, mirando a attrarre sia elettori Democratici moderati sia Repubblicani, ma le sue possibilità di successo sono limitate.

Sliwa, noto per aver fondato i Guardian Angels, è attualmente relegato a una percentuale nel sondaggio del 15%, ma la sua presenza complica la corsa di Cuomo, dividendo l’elettorato anti-Mamdani. La campagna sta seguendo dinamiche simili alle primarie, con Cuomo che attacca Mamdani per l’inesperienza e per le sue posizioni su temi delicati come Israele.

Donald Trump è intervenuto nella campagna, minacciando tagli ai fondi federali in caso di vittoria di Mamdani, il quale ha promesso di resistere. La situazione è complessa per Cuomo, che deve equilibrare le sue relazioni con entrambi gli elettorati, quello Democratico e quello Repubblicano.

