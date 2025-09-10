Elezioni a Morgex: sfida tra Barzagli e Villaz per il Comune

Alle prossime elezioni comunali di Morgex, il sindaco uscente Federico Barzagli si confronterà con Riccardo Lillaz. La lista “Noi con voi per Morgex” presenta Barzagli e la vice sindaca Mafalda Rollet, con il supporto di diversi assessori e consiglieri uscenti, tra cui Matteo Frassille, Ivan Spatari, ed Ettore Taufer. Accanto a loro ci sono anche nuovi candidati come Mario Artari e Caterina Asquasciati.

Il programma elettorale si concentra su opere prioritarie, già in fase di progettazione, finanziate tramite fondi regionali, statali ed europei. Barzagli menziona interventi cruciali come la messa in sicurezza dei torrenti, il rifacimento dell’acquedotto e la creazione di un’area sportiva con nuovi impianti. Sottolinea anche l’importanza di mantenere i servizi sociali con tariffe invariate, dedicando attenzione alle famiglie e agli adolescenti.

Dall’altro lato, Riccardo Lillaz critica la mancanza di dialogo con i cittadini, affermando che l’amministrazione è distaccata e che non sono stati coinvolti nelle decisioni. Fonte di tensione è la gestione dei rifiuti, su cui Barzagli risponde sostenendo che ci sono stati incontri sul tema, smentendo l’assenza di comunicazione.

Lillaz rappresenta la lista “Morgex: cuore della Valdigne” e propone come vice Elena Seguin, con un gruppo di candidati motivati a rivitalizzare il centro e migliorare il decoro urbano. Tra le priorità, evidenziano la gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree turistiche. Essi riconoscono che le sfide da affrontare nel primo anno di governo sono molte e richiederanno un impegno significativo.