Elezioni a Marsala

Da stranotizie
Elezioni a Marsala

Marsala sta per affrontare le elezioni amministrative nella primavera 2026. La campagna elettorale è iniziata prima del previsto a causa del ritardo nelle elezioni dell’autunno 2025, che sono state spostate alla primavera 2026 per uniformare le date in Sicilia. Il sindaco uscente, Massimo Grillo, si è ritrovato con sei mesi in più di gestione e intende ricandidarsi, nonostante abbia perso il sostegno del centrodestra.

Grillo punta a un bis con liste civiche, cercando di tenere insieme il suo perimetro amministrativo e qualche pezzo di politica locale. Tuttavia, la sua amministrazione è stata considerata scialba e senza identità, con una critica costante per l’assenza dai problemi reali della città. Molti cittadini gli rimproverano di essersi dedicato più agli equilibri e alle nomine che alla qualità dei servizi e alla manutenzione quotidiana della città.

Con l’avvicinarsi del voto, Grillo sta cercando di chiudere cantieri e progetti, mostrare risultati e dare l’idea di una città in movimento. Nel frattempo, è partita una stagione di spesa pubblica molto visibile, con eventi, contributi e feste. Il periodo natalizio è stato emblematico, con un cartellone ricco e costoso e casi che hanno fatto discutere.

Sul tavolo ci sono almeno tre nomi principali per le elezioni: Andreana Patti, ex assessore a Trapani, che si gioca la partita sulla competenza; Nicola Fici, candidato del centrodestra; e Leonardo Curatolo, imprenditore, che corre da outsider con un’impostazione civica. La vera domanda per la città è chi riuscirà a parlare dei problemi concreti senza venderli come slogan. La campagna elettorale è già cominciata e la differenza la farà la capacità di affrontare i problemi reali della città.

