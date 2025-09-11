Elezioni a Marsala: si cerca discontinuità con gli stessi nomi

Alle prossime elezioni amministrative, Marsala si prepara a rieleggere il sindaco e il consiglio comunale, ma si prospetta una mancanza di novità significative. Oltre alle candidature già accertate di Andreana Patti e Leonardo Curatolo, altri consiglieri comunali mostrano poca voglia di esprimere posizioni chiare. Molti preferiscono mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni rischiose.

Ci si aspetta discontinuità dall’attuale sindaco, Massimo Grillo, da parte di esponenti sia dentro che fuori il consiglio. Tuttavia, molti di coloro che chiedono un cambiamento sono gli stessi che lo hanno sostenuto in passato. Questo solleva interrogativi su come possa emergere una vera alternativa. Salvatore Ombra ha dichiarato che rifiuterà la candidatura se il centrodestra lo dovesse proporre, a causa del coinvolgimento di chi ha collaborato con Grillo. Nicola Fici, d’altra parte, si sta avvicinando alle posizioni del centrodestra, pur non avendo sostenuto Grillo in passato. La sua proposta non sembra poi così differente dal passato, dato che i protagonisti sono principalmente gli stessi.

Fici cerca di costruire un’alleanza politica, sostenuta da vari partiti del centrodestra, tra cui la Democrazia Cristiana. Paolo Ruggieri emerge come la scelta più solida di Fratelli d’Italia, avendo sempre mantenuto una posizione coerente.

Intanto, Flavio Coppola, un consigliere comunale, critica l’amministrazione Grillo, ritenendola inefficace. Sostiene che Marsala sta attraversando un periodo di regressione e propone una nuova leadership giovanile, facendo riferimento a Nicola Fici come possibile candidato. Coppola ritiene che un giovane sindaco potrebbe attrarre altri giovani verso la politica e rappresentare meglio le esigenze della comunità.