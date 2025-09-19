Elezioni a Marsala: mancanza di idee e nomi riciclati

Marsala non si sta dimostrando un laboratorio politico né programmatico. Le forze politiche locali stanno cercando di inserire i propri fedelissimi in consiglio, senza proporre reali idee o strategie. In questo scenario, non si è raggiunto un accordo tra i vari gruppi, nonostante i tentativi di smentita. L’unico punto comune sembra essere l’intenzione di opporsi a Massimo Grillo, ma senza presentare programmi concreti.

Il dibattito attuale si concentra esclusivamente su chi sarà il candidato di ciascun schieramento, mentre le preoccupazioni dei cittadini restano in secondo piano. È essenziale che gli elettori conoscano le priorità e i progetti per rendere Marsala vivibile, ma le forze politiche non offrono chiarezza. La personalizzazione della politica è evidente, con discussioni impoverite sulle singole candidature.

Nell’assemblea provinciale della DC è emerso il nome di Nicola Fici come potenziale candidato sindaco, ma le incertezze tra i partiti del centrodestra rimangono. La campagna elettorale è ufficialmente aperta, con molti consiglieri che si ricandidano, ma le liste sono lunghe da definire e la competizione è agguerrita. È necessario un equilibrio nelle liste, dove potrebbero esserci candidati che non saranno eletti, rendendo la situazione ancora più complessa.

Si prevede una continuità piuttosto che un rinnovamento, con oltre il 90% dei consiglieri uscenti che potrebbe tornare a occupare i seggi. Anche i nuovi volti spesso derivano dalla vecchia politica, essendo figli o parenti di figure già affermate. La prospettiva di una reale innovazione appare dunque lontana.