Da StraNotizie
Elezioni a La Salle: Cassiano Pascal nuovo sindaco

La lista “Ensemble pour La Salle” ha scelto Cassiano Pascal come candidato sindaco, sostenuto dalla vicesindaco Agnese Porchiola. Il gruppo di candidati include Federica Armand, Palma Branca, Stefano Chanoine, Antonio Chiarella, Marco Crétaz, Livio Di Bernardo, Libera Gallo Lassere, Angelo La Piana, Chiara Ollier, Andel Pascal, Alessandro Perrone, Giorgio Scarnera e Luca Villaz.

Alle elezioni, gli elettori registrati erano 1587 e dei 1047 votanti, il 65,97% ha partecipato al voto. Tra le schede, sono state registrate 76 bianche e 76 nulle. Il candidato sindaco Cassiano Pascal ha ottenuto 895 voti.

