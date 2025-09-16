Elezioni a Issogne: cambiamento o continuità nel futuro?

Il 28 settembre, la comunità di Issogne sarà chiamata a votare per le elezioni comunali. I due principali candidati sono Patrick Thuégaz, attuale sindaco che si propone per un secondo mandato con la lista “Pour Issogne – Pé Issouègne – Per Issogne. UNITI”, e Graziella Priod, candidata sindaca per la lista “Vivere Issogne – Vivre Issogne – Vehquìn Issouègne”.

Thuégaz, ingegnere di 47 anni, è affiancato dalla vice Cinzia Dublanc e punta su un programma che mira a migliorare il benessere della comunità, con progetti che comprendono il collegamento del parco Don Eraldo all’area sportiva, l’efficientamento dell’illuminazione e la riqualificazione di strutture come la scuola e il centro anziani. Inoltre, propone iniziative per i giovani, come progetti di supporto e una ludoteca per i più piccoli, oltre a promuovere eventi culturali e rassegne nel territorio.

Dall’altra parte, la lista di Graziella Priod, 66 anni, ex bibliotecaria, si concentra su un’urbanistica innovativa e un miglioramento della viabilità, con progetti per nuovi posti auto, strade più ampie e un ponte rifatto. Propongono una riorganizzazione del centro anziani e iniziative per garantire accessibilità ai luoghi di socializzazione. Il loro programma include anche una valorizzazione dei beni artistici della zona e una maggiore sostenibilità ambientale attraverso l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Entrambi i candidati presentano programmi ricchi di iniziative volte a migliorare la qualità della vita a Issogne, lasciando ai cittadini la scelta tra continuità e innovazione.