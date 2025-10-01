17 C
Elezioni a Champdepraz: sfida tra due liste locali

A Champdepraz si svolgeranno le elezioni amministrative con la presentazione di due liste. La lista “Insieme si può per il futuro di Champdepraz” propone nuovamente la sindaca Monica Crétier, che sarà affiancata da Marco Daguin nel ruolo di vicesindaco. La squadra di candidati include anche Romina Annovazzi, Lucia Bertorello, Assunto Francesco D’Hérin, Matteo D’Hérin, Luciano Duroux, Giada Pellerey e Francesco Soardo.

Dall’altra parte, la lista “Champdepraz Avenir” ha come candidato a sindaco Michel Borettaz. Le due liste si preparano a confrontarsi in un clima di competizione politica, ciascuna proponendo visioni e progetti per il futuro della comunità.

