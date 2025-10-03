18.2 C
Elezioni a Bernalda: chiarimenti dopo il ricorso al Tar

Da StraNotizie
Il Tribunale amministrativo regionale ha comunicato che non annullerà le elezioni comunali di Bernalda e non si pronuncerà su un possibile nuovo voto, limitandosi a disporre una verifica tecnica delle operazioni nelle sole sezioni 3 e 9. La sindaca Francesca Matarazzo ha sottolineato che la richiesta di un riesame completo delle votazioni, avanzata dai consiglieri di minoranza, è stata respinta a causa delle accuse generiche di brogli. Durante le votazioni, alcuni problemi erano già stati segnalati, ma l’apertura dei seggi era stata autorizzata.

La Prefettura ha un ruolo importante nel processo elettorale, operando sotto la supervisione del prefetto e confermando la legittimità della proclamazione degli eletti. Non ci sono state segnalazioni di irregolarità, e le nuove elezioni non sono in discussione. Matarazzo ha aggiunto che le verifiche richieste sono procedurali e non implicano l’accoglimento del ricorso. L’incarico del prefetto è consultivo e mira a raccogliere informazioni necessarie per il Tribunale, che dovrà emettere una sentenza definitiva in futuro.

L’Amministrazione comunale ha denunciato la strumentalizzazione politica della situazione, affermando che qualsiasi errore amministrativo sarà affrontato a livello individuale. Tuttavia, questa potenziale eventualità non può essere utilizzata per delegittimare l’attuale Amministrazione, che continuerà a lavorare con determinazione e a proteggere la propria legittimità da ogni attacco.

