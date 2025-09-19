Elezioni a Barga: seggio spostato per residenti di Renaio

In vista delle prossime elezioni regionali, l’Amministrazione Comunale di Barga ha deciso di spostare la sezione elettorale 11, che serve la frazione di Renaio nell’alta montagna barghigiana. Questa decisione è stata presa a causa del numero molto ridotto di elettori, che negli ultimi anni ha fatto registrare soltanto 43 votanti alle elezioni politiche del 2022, 47 alle comunali del 2024 e 48 alle europee dello stesso anno.

L’Amministrazione ha ritenuto che un simile afflusso di votanti potesse compromettere la segretezza del voto, portando così alla decisione di accorpare il seggio con quello della sezione n.10, ubicata nella scuola primaria di via Roma a Barga.

Dopo aver consultato le autorità e gli enti competenti, è stata confermata la necessità di spostare gli elettori in un’altra sezione. In passato, la presenza del seggio a Renaio era giustificata dalla lontananza dal capoluogo e dai collegamenti difficili, ma il calo degli elettori ha reso necessario il cambiamento.

Per facilitare la partecipazione dei residenti di Renaio, il Comune ha organizzato tre corse di trasporto: due per domenica 12, una al mattino e una al pomeriggio, e una per lunedì 13, al mattino. Gli orari precisi saranno comunicati a breve.

I nuovi certificati elettorali, con le informazioni aggiornate sul seggio, sono stati distribuiti agli abitanti della frazione e il Comune sta lavorando per garantire il voto in modo agevole, considerando le difficoltà logistiche.