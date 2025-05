Elezioni 2025: successi per il centrosinistra a Genova e Ravenna

Il primo turno delle elezioni amministrative 2025 ha confermato le proiezioni per Genova e Ravenna, dove il centrosinistra ha ottenuto importanti successi con Silvia Salis e Alessandro Barattoni. In particolare, a Genova Salis è in testa con il 52,8%, mentre il candidato del centrodestra, Pietro Piciocchi, è al 42,89%. Per Ravenna, Barattoni ha raggiunto il 59,35% dei voti, seguito da Nicola Grandi al 22,96%. Tuttavia, Taranto e Matera andranno al ballottaggio, con Pietro Bitetti in vantaggio a Taranto con il 36,6% e Roberto Cifarelli a Matera con il 42,2%.

Le urne si sono chiuse alle 15 in 117 comuni a statuto ordinario e nove in Sicilia, coinvolgendo circa due milioni di cittadini. Il ballottaggio è previsto per l’8 e 9 giugno. L’affluenza si attesta al 56,29% per i comuni a statuto ordinario e al 57,01% per quelli siciliani.

In Sicilia, i comuni hanno visto un’affluenza in calo in gran parte, tranne a Solarino e Raddusa. Il Partito Democratico ha commentato i risultati sottolineando come il centrosinistra, attraverso l’unità e la proposta di cambiamento, abbia ottenuto un riscontro positivo nelle grandi città. Le elezioni dimostrano, secondo i leader del PD, un largo desiderio di cambiamento auspicato dalla popolazione.

