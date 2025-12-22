Elezione in Slovenia

Il Paese si sta preparando per elezioni decisive per una Slovenia nuova, con l’auspicio di veder nascere un governo capace di rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini. Con l’ufficializzazione della data da parte della Presidenza della Repubblica, fissata per il prossimo 22 marzo, si apre un periodo di intenso dibattito politico e confronto istituzionale.

Il Premier Robert Golob ha accolto con favore questa scadenza, sottolineando come la scelta sia frutto di un consenso unanime tra le diverse forze. Nonostante l’imminente sfida elettorale, il Primo Ministro ha ribadito che il suo partito, Movimento Libertà, presenterà il nuovo programma solo dopo aver concluso l’attuale attività legislativa alla Camera di Stato, puntando tutto sui risultati tangibili ottenuti durante il mandato come miglior biglietto da visita per gli elettori.

Sebbene i sondaggi vedano attualmente in vantaggio l’opposizione dell’SDS, Golob resta fiducioso, convinto che il verdetto finale delle urne premierà l’opzione più lungimirante per il futuro della nazione. I Socialdemocratici e Sinistra hanno già delineato le proprie strategie: i primi puntano su una campagna “porta a porta” corretta priva di aggressività verbale, mentre i secondi, che correranno insieme al gruppo Vesna, promuovono una visione ecologista e solidale, ambendo a essere determinanti nella futura coalizione.

Sul fronte opposto, il Partito Democratico SDS si dice già pronto alla consultazione con una squadra definita, con l’obiettivo di ottenere una maggioranza solida che eviti compromessi eccessivi. Parallelamente, Nuova Slovenia mette in guardia contro il rischio che l’esecutivo attuale utilizzi le risorse pubbliche per manovre di propaganda pre-elettorale. La scena è arricchita anche da nuove formazioni: i Democratici di Anže Logar propongono con ottimismo una coalizione ampia e moderata, basata sulla competenza e libera da pregiudizi ideologici, mentre il partito Prerod-Rinascita di Vladimir Prebilič mira a proporsi come un’alternativa credibile a beneficio della cittadinanza. Nonostante la volontà di quest’ultimo di avviare un dialogo con le forze di centro-sinistra, i primi tentativi di intesa hanno mostrato diverse resistenze, confermando che la costruzione di nuove alleanze sarà un percorso articolato destinato a concretizzarsi solo dopo il voto.