Elevion presenta a Rimini i suoi 6000 progetti annuali

Il Gruppo, composto da 60 aziende, è un leader nella decarbonizzazione e nell’efficientamento energetico. Fondata nel 2020, l’azienda si è affermata in vari mercati europei, tra cui Paesi Bassi, Germania, Austria, Italia, Polonia, Romania e Ungheria. Operando attraverso oltre 60 società indipendenti altamente specializzate, il Gruppo combina l’agilità di piccole imprese con la solidità finanziaria di un grande gruppo internazionale. Il team è formato da oltre 4500 dipendenti, che contribuiscono a realizzare circa 6000 progetti all’anno. Ogni anno, il Gruppo costruisce 500 MW di nuovi impianti fotovoltaici in tutta Europa e gestisce 2000 MWp di fotovoltaico in O&M. Nel 2024, si prevede di raggiungere 1,2 miliardi di euro di ricavi, confermando la sua posizione di leader nel settore dell’energia rinnovabile e sostenibile. La strategia aziendale si concentra sull’innovazione e sull’adozione di tecnologie ecologiche, mirando a contribuire significativamente agli obiettivi di sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici.