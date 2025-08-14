29.4 C
Elettromeccanico Trasfertista – Pozzolo Formigaro

Il Gruppo Mecalux è un leader mondiale nei sistemi di stoccaggio, con oltre 55 anni di esperienza.Attività principali:
– Progettazione
– Produzione
– Commercializzazione
– Servizi relativi alle scaffalature metalliche

Requisiti e benefit:

  • Innovazione continua
  • Soluzioni personalizzate
  • Assistenza tecnica specializzata
  • Alta qualità dei materiali

Contattaci per scoprire come possiamo ottimizzare il tuo stoccaggio!


