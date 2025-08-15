Elettromeccanico Trasfertista – Modena

Attività principali:
– Progettazione di scaffalature metalliche
– Produzione di sistemi di stoccaggio
– Commercializzazione di attrezzature
– Servizi post-vendita
Scopri come possiamo ottimizzare il tuo spazio di stoccaggio. Contattaci per maggiori informazioni!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Mecalux ricerca un progettista: deve avere conoscenze in ingegneria meccanica. Offriamo un ambiente innovativo e opportunità di crescita.
Lifescience di Adecco cerca un Project Manager Biomedico per gestire innovazioni. Richiesta esperienza in gestione progetti. Beneficio: crescita professionale in un'azienda leader.
Ruolo: International Key Account gestisce clienti chiave globali. Requisito: esperienza in vendite B2B. Beneficio: crescita professionale in un leader di settore.
ICT Project Manager coordina progetti ICT nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: opportunità di crescita in un contesto internazionale.
Tecnico Frigorista gestisce impianti di refrigerazione; requisito chiave: esperienza in progettazione. Beneficio: lavoro in un settore innovativo.