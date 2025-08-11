Elettromeccanico Trasfertista Milano

Il Gruppo Mecalux, leader mondiale nei sistemi di stoccaggio, è alla ricerca di un Elettromeccanico Trasfertista per un’opportunità unica e stimolante. Unisciti a un team con oltre 55 anni di esperienza nella progettazione e produzione di scaffalature metalliche.

Contratto a tempo indeterminato con retribuzione competitiva.

Formazione continua e possibilità di crescita professionale.

Adeguati benefit aziendali e orari flessibili.

Ambiente di lavoro dinamico e internazionale.

Se possiedi competenze in elettromeccanica e desideri lavorare in un contesto innovativo, questa è la tua occasione!

Scopri di più e candidati ora!