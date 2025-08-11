36.9 C
Lavoro

Elettromeccanico Trasfertista Milano

Offerte di Lavoro


🔧🚀 Elettromeccanico Trasfertista Cercasi! Unisciti al Nostro Team! 🌍✨




Il Gruppo Mecalux, leader mondiale nei sistemi di stoccaggio, è alla ricerca di un Elettromeccanico Trasfertista per un’opportunità unica e stimolante. Unisciti a un team con oltre 55 anni di esperienza nella progettazione e produzione di scaffalature metalliche.

  • Contratto a tempo indeterminato con retribuzione competitiva.
  • Formazione continua e possibilità di crescita professionale.
  • Adeguati benefit aziendali e orari flessibili.
  • Ambiente di lavoro dinamico e internazionale.

Se possiedi competenze in elettromeccanica e desideri lavorare in un contesto innovativo, questa è la tua occasione!

Scopri di più e candidati ora!

