Elettromeccanico Trasfertista – Milano

Offerte di Lavoro
Il Gruppo Mecalux è uno dei leader mondiali nel settore dei sistemi di stoccaggio.

– Oltre 55 anni di esperienza
– Progettazione di scaffalature metalliche
– Produzione di soluzioni innovative
– Commercializzazione a livello globale
– Servizi di assistenza e manutenzione

Scegli Mecalux per le tue esigenze di stoccaggio. Contattaci oggi stesso!


Elettromeccanico Trasfertista – Milano

Mecalux, leader nei sistemi di stoccaggio, ricerca un progettista creativo; offre la possibilità di lavorare su innovativi progetti globali.

Elettromeccanico Trasfertista Milano

Il Gruppo Mecalux, leader nei sistemi di stoccaggio, offre soluzioni innovative. Requisito chiave: expertise tecnica. Beneficio: ottimizzazione degli spazi.

Store Manager – Milano

Professionista del retail per attività outdoor, con esperienza in vendita consultiva. Beneficio: crescita in un'azienda leader del settore.

ICT Project Manager – Torino

ICT Project Manager per gestire progetti innovativi nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: crescita professionale in un contesto internazionale.

ICT Project Manager – Milano

ICT Project Manager per gestire progetti nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione team. Beneficio: crescita professionale globale.

