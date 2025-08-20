Elettromeccanico Trasfertista – Milano

– Oltre 55 anni di esperienza
– Progettazione di scaffalature metalliche
– Produzione di soluzioni innovative
– Commercializzazione a livello globale
– Servizi di assistenza e manutenzione
Scegli Mecalux per le tue esigenze di stoccaggio. Contattaci oggi stesso!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Mecalux, leader nei sistemi di stoccaggio, ricerca un progettista creativo; offre la possibilità di lavorare su innovativi progetti globali.
Il Gruppo Mecalux, leader nei sistemi di stoccaggio, offre soluzioni innovative. Requisito chiave: expertise tecnica. Beneficio: ottimizzazione degli spazi.
Professionista del retail per attività outdoor, con esperienza in vendita consultiva. Beneficio: crescita in un'azienda leader del settore.
ICT Project Manager per gestire progetti innovativi nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: crescita professionale in un contesto internazionale.
ICT Project Manager per gestire progetti nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione team. Beneficio: crescita professionale globale.