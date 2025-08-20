24.3 C
Roma
mercoledì – 20 Agosto 2025
Lavoro

Elettromeccanico Trasfertista Milano

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Il Gruppo Mecalux è un leader mondiale nei sistemi di stoccaggio con oltre 55 anni di esperienza.

Attività principali:
– Progettazione di scaffalature metalliche
– Produzione di sistemi di stoccaggio
– Commercializzazione di attrezzature
– Prestazione di servizi

Requisiti/Benefici:

  • Innovazione continua
  • Soluzioni personalizzate
  • Servizio clienti efficiente
  • Qualità garantita

Contattaci per scoprire come possiamo ottimizzare il tuo spazio di stoccaggio!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Elettromeccanico Trasfertista Milano

Il Gruppo Mecalux, leader nei sistemi di stoccaggio, offre soluzioni innovative. Requisito chiave: expertise tecnica. Beneficio: ottimizzazione degli spazi.

Store Manager – Milano

Professionista del retail per attività outdoor, con esperienza in vendita consultiva. Beneficio: crescita in un'azienda leader del settore.

ICT Project Manager – Torino

ICT Project Manager per gestire progetti innovativi nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: crescita professionale in un contesto internazionale.

ICT Project Manager – Milano

ICT Project Manager per gestire progetti nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione team. Beneficio: crescita professionale globale.

Quality Engineer – Bergamo

GEWISS, leader nell'innovazione tecnologica, cerca esperti in automazione. Richiesta competenza in sistemi energetici; offre crescita professionale.

Articolo precedente
Colloqui di Pace in Ucraina: L’Ue Deve Essere Ferma e Coraggiosa
Articolo successivo
Alba Parietti a Sanremo ’92: il colpaccio di Baudo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.