Elettromeccanico Trasfertista Milano

Attività principali:
– Progettazione di scaffalature metalliche
– Produzione di sistemi di stoccaggio
– Commercializzazione di attrezzature
– Prestazione di servizi
Requisiti/Benefici:
- Innovazione continua
- Soluzioni personalizzate
- Servizio clienti efficiente
- Qualità garantita
Contattaci per scoprire come possiamo ottimizzare il tuo spazio di stoccaggio!
