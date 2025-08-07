Elettromeccanico Trasfertista in Europa: Candidati Ora!

Elettromeccanico Trasfertista – Europa
Unisciti al Gruppo Mecalux, leader mondiale nei sistemi di stoccaggio con oltre 55 anni di esperienza. Stiamo cercando un Elettromeccanico Trasfertista da inserire nel nostro team, dedicato alla progettazione, produzione, commercializzazione e assistenza nel settore.
Requisiti principali:
- Diploma o qualifica in ambito elettromeccanico.
- Esperienza pregressa nel settore, preferibilmente come trasfertista.
- Conoscenza approfondita di impianti elettrici e meccanici.
- Capacità di lavorare in autonomia e disponibilità a frequenti trasferte in Europa.
- Ottime doti relazionali e capacità di problem solving.
Vantaggi del ruolo:
- Opportunità di lavorare in un contesto internazionale e innovativo.
- Formazione continua e aggiornamenti professionali.
- Possibilità di crescita all’interno di una grande azienda.
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante, con un focus sulla sicurezza.
Scopri di più su questa posizione chiave e sulla nostra realtà in continua evoluzione, dove il tuo talento può fare la differenza.