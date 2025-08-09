Descrizione SEO – Elettromeccanico Trasfertista – Europa

Il Gruppo Mecalux è uno dei leader mondiali nel settore dei sistemi di stoccaggio con oltre 55 anni di esperienza. La posizione di Elettromeccanico Trasfertista offre un’opportunità unica per lavorare all’interno di un ambiente dinamico e innovativo, dedicato alla progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche.

Requisiti:

Esperienza pregressa nel settore elettromeccanico.

Competenze nella manutenzione e assistenza tecnica di impianti automatizzati.

Disponibilità a trasferte in Europa.

Capacità di lavorare in team e di risolvere problemi in modo autonomo.

Vantaggi:

Opportunità di crescita professionale in un’azienda consolidata e in continua espansione.

Formazione continua e aggiornamento sulle tecnologie più avanzate nel campo della logistica e stoccaggio.

Ambiente di lavoro internazionale e collaborativo, stimolante e orientato all’innovazione.

Unendosi al Gruppo Mecalux, si entra a far parte di una realtà leader nel settore, contribuendo a progetti di prestigio e ad un’industria all’avanguardia.