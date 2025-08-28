30.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Lavoro

Elettromeccanico Trasfertista – Barcellona

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Il Gruppo Mecalux è un leader mondiale nei sistemi di stoccaggio, con oltre 55 anni di esperienza.

Le sue attività principali includono:

  • Progettazione di scaffalature metalliche
  • Produzione di sistemi di stoccaggio
  • Commercializzazione di prodotti
  • Servizi di assistenza e supporto

Scopri di più sulle soluzioni innovative offerte da Mecalux. Contattaci per una consulenza!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Elettromeccanico Trasfertista – Barcellona

Mecalux, leader in sistemi di stoccaggio, ricerca un Project Manager con esperienza nella gestione di progetti complessi per garantire efficienza operativa.

ICT Project Manager – Torino

ICT Project Manager per gestire progetti nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione di team; beneficio: crescita professionale internazionale.

Asset Manager – Roma

Sunprime produce energia rinnovabile con oltre 230 impianti fotovoltaici. Requisito: esperienza nel settore. Beneficio: sostenibilità energetica.

Impiegato Back Office Sissa/Trecasali

Gestione ordini e rapporti con clienti; requisito chiave: conoscenza dei gestionali. Benefit: ambiente dinamico e stimolante.

Sales Engineer – Milano

Manufacture high-performance components; richiesta di esperienza in ingegneria meccanica; opportunità di crescita in un ambiente innovativo.

Articolo precedente
Echo Show 5 Ultimo Modello | Smart Display con Alexa Antracite
Articolo successivo
Mahmoud dalla Striscia di Gaza: Sogno di studiare a Napoli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.