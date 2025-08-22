Elettrodomestici LG: innovazione e sostenibilità in Europa

LG Electronics ha recentemente presentato alla fiera IFA 2025 una nuova linea di lavatrici e asciugatrici dotate di Intelligenza Artificiale, progettate per offrire elevate performance energetiche. Questa gamma risponde alla crescente richiesta di elettrodomestici sostenibili nel mercato europeo, proponendo soluzioni adattabili a diverse esigenze e spazi.

Il prodotto di punta è la lavasciuga LG HeatPump, conosciuta anche come LG WashCombo, che unisce le funzionalità di lavatrice e asciugatrice in un’unica unità. Già disponibile in Europa nella collezione premium LG SIGNATURE, offre prestazioni energetiche eccellenti, classificandosi in classe A per i cicli di lavaggio e asciugatura. Questi risultati sono resi possibili dalla tecnologia DUAL Inverter HeatPump™ e dal refrigerante a basso GWP R290.

La gamma è progettata per massimizzare lo spazio e presenta algoritmi di intelligenza artificiale per una cura personalizzata dei tessuti. LG intende consolidare la sua posizione di leader nelle lavasciuga all-in-one a basso consumo energetico in Europa.

LG ha inoltre introdotto le lavatrici Next AI DD, dotate del ciclo Microplastic Care che riduce fino al 60% le microplastiche rilasciate durante il lavaggio. Grazie al controllo avanzato del movimento del cestello e alla funzione AI Wash™, queste lavatrici ottimizzano il programma di lavaggio in base al peso del bucato, minimizzando l’impatto sui tessuti e il consumo energetico.

Anche le nuove asciugatrici in mostra offrono prestazioni energetiche elevate e funzioni AI, tra cui AI Dry™, che adatta la velocità di asciugatura secondo il tipo di tessuto e l’umidità, riducendo così il consumo energetico. Display intuitivi e design minimalista completano queste innovazioni, rendendo le operazioni quotidiane più semplici e integrate in ogni ambiente.