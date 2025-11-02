Elettricista Quadristica a Milano con Formazione Continua

16.5 C
Titolo lavoro: Elettricista – Tecnico Quadristica

Azienda: Manpower

Descrizione lavoro:
La posizione di Elettricista – Tecnico di Quadristica prevede la progettazione, installazione e manutenzione di quadri elettrici. I candidati ideali devono possedere una formazione tecnica in ambito elettrico ed esperienza specifica nel settore, oltre ad avere competenze nella lettura di schemi elettrici. Tra i vantaggi offerti dall’azienda ci sono opportunità di crescita professionale, un ambiente di lavoro stimolante e benefit competitivi. La risorsa dovrà anche essere in grado di lavorare in autonomia e gestire progetti con scadenze definite.

Località: Provincia di Reggio Emilia

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:53:19 GMT

