Elettricista Quadristica a Milano con Formazione Continua

Titolo lavoro: Elettricista – Tecnico Quadristica
Azienda: Manpower
Descrizione lavoro:
La posizione di Elettricista – Tecnico di Quadristica prevede la progettazione, installazione e manutenzione di quadri elettrici. I candidati ideali devono possedere una formazione tecnica in ambito elettrico ed esperienza specifica nel settore, oltre ad avere competenze nella lettura di schemi elettrici. Tra i vantaggi offerti dall’azienda ci sono opportunità di crescita professionale, un ambiente di lavoro stimolante e benefit competitivi. La risorsa dovrà anche essere in grado di lavorare in autonomia e gestire progetti con scadenze definite.
Località: Provincia di Reggio Emilia
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:53:19 GMT
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!