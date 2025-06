Offerta di Lavoro: Elettricista Manutentore di Impianti Fotovoltaici

Siamo alla ricerca di un Elettricista specializzato nel Settore Fotovoltaico da inserire nel nostro team per le attività di O&M (Operazione e Manutenzione) in province di Catania e con disponibilità per trasferte sul territorio nazionale.

Punti Salienti dell’Offerta:

Ruolo : Elettricista Manutentore di impianti FV

: Elettricista Manutentore di impianti FV Località : Provincia di Catania, con possibilità di trasferte

: Provincia di Catania, con possibilità di trasferte Settore : Impianti fotovoltaici industriali e utility scale

: Impianti fotovoltaici industriali e utility scale Tipo di contratto: Da definire in base all’esperienza

Requisiti Principali:

Esperienza pregressa nella manutenzione di impianti fotovoltaici

Competenze in diagnosi e risoluzione di guasti elettrici

Capacità di lavorare in autonomia e in team

Disponibilità per trasferte occasionali

Patente di guida B

Se sei un professionista motivato e desideri contribuire alla crescita del settore fotovoltaico, candidati ora! Invia il tuo CV a [[email protected]] e unisciti a noi nel nostro impegno verso un futuro sostenibile.

Non perdere l’opportunità di far parte di un team dinamico e in continua crescita!