ELETTRICISTA INDUSTRIALE DI CANTIERE – ALTA TENSIONE – 2163.01.NDG.25

Offerta di Lavoro: Elettricista Industriale di Cantiere – Alta Tensione

Riferimento: 2163.01.NDG.25

Sei un professionista nel settore elettrico con esperienza nell’alta tensione? Un’azienda leader con oltre vent’anni di esperienza è alla ricerca di un Elettricista Industriale di Cantiere per ampliare il proprio team.

Responsabilità:

Installazione e collegamento di impianti elettrici di alta tensione

Manutenzione e riparazione di sistemi elettrici industriali

Collaborazione con il team per garantire la sicurezza e l’efficienza dei lavori in cantiere

Requisiti:

Diploma tecnico in elettronica o elettrotecnica

Esperienza pregressa in lavori di alta tensione

Certificazioni specifiche per lavori in cantiere (es. PES/PAV)

Capacità di lavorare in team e di gestione dei tempi

Se hai la passione per l’elettricità e desideri lavorare in un contesto dinamico e innovativo, non perdere questa opportunità!

Candidati ora!

Invia il tuo CV e una lettera di presentazione tramite il nostro sito web. Unisciti a noi e contribuisci a progetti elettrici di alta qualità!