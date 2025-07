Offerta di Lavoro: Elettricista Industriale/Civile

Areajob Spa, filiale di Empoli, è alla ricerca di un Elettricista Civile/Industriale per un’importante azienda nel settore impiantistica.

Responsabilità:

Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali.

Stesura e modifica di schemi elettrici.

Requisiti:

Esperienza pregressa nel ruolo.

Conoscenza delle normative di sicurezza e impiantistiche.

Capacità di lavoro in team e problem solving.

Un’opportunità unica per entrare in un contesto dinamico e in crescita! Se sei motivato e desideri far parte di un team professionale, candidati ora inviando il tuo CV a Areajob Spa. Non perdere questa occasione!