Elettricista Industriale a Milano: Crescita Professionale Garantita

Titolo lavoro: ELETTRICISTA INDUSTRIALE



Azienda: e-work



Descrizione lavoro:

La figura ricercata sarà responsabile della lettura e interpretazione di schemi elettrici e disegni tecnici, nonché dell’installazione e del cablaggio di impianti elettrici industriali. È richiesta una solida conoscenza della normativa di sicurezza elettrica e delle tecniche di manutenzione. I candidati ideali devono possedere un diploma tecnico in elettricità o un’esperienza equivalente. Tra i vantaggi offerti vi sono opportunità di crescita professionale, formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante.



Località: Truccazzano, Milano



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:55:30 GMT

