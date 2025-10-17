16.2 C
Elettricista Industriale a Milano: Crescita Professionale Garantita

Titolo lavoro: ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Azienda: e-work

Descrizione lavoro:
La figura ricercata sarà responsabile della lettura e interpretazione di schemi elettrici e disegni tecnici, nonché dell’installazione e del cablaggio di impianti elettrici industriali. È richiesta una solida conoscenza della normativa di sicurezza elettrica e delle tecniche di manutenzione. I candidati ideali devono possedere un diploma tecnico in elettricità o un’esperienza equivalente. Tra i vantaggi offerti vi sono opportunità di crescita professionale, formazione continua e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Truccazzano, Milano

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:55:30 GMT

