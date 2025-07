Offerta di Lavoro: Elettricista – Impianti Elettrici, Speciali e Fotovoltaici

Siamo alla ricerca di un Elettricista con esperienza nell’installazione di impianti elettrici industriali, preferibilmente proveniente dal settore o con esperienza come elettricista interno. Il candidato ideale è una persona proattiva, affidabile e dotata di buone capacità relazionali, capace di lavorare in team e di gestire autonomamente le proprie mansioni.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nell’installazione di impianti elettrici industriali

Disponibilità a lavorare su impianti elettrici speciali e fotovoltaici

Attitudine proattiva e capacità di collaborare con il team

Se sei alla ricerca di una nuova sfida e desideri entrare a far parte di un ambiente dinamico e stimolante, ti invitiamo a candidarti subito! Unisciti a noi per contribuire a progetti innovativi e sostenibili. Invia il tuo CV e scopri le opportunità che abbiamo per te!