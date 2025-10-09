17.5 C
Elettricista/Cablatore a Milano con Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Elettricista/cablatore

Azienda: Staff S.p.A.

Descrizione lavoro:
Staff SPA Agenzia per il Lavoro di Castelli Calepio (BG) è alla ricerca di un elettricista/cablatore con almeno un’esperienza minima nel settore. Le responsabilità principali includono la realizzazione di impianti elettrici, cablaggi e manutenzione delle apparecchiature. È richiesta una buona conoscenza dei circuiti elettrici e delle normative di sicurezza, oltre a capacità di lavorare in autonomia e in team. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro dinamico.

Località: Ciserano, Bergamo

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:57:17 GMT

