Elettricista a tempo pieno a Milano con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: ELETTRICISTA

Azienda: Synergie

Descrizione lavoro: del settore degli impianti elettrici ed industriali una figura di: ELETTRICISTA Posizione La risorsa si occuperà… e lettura di schemi elettrici; Allestimenti impianti. Requisiti Esperienza, anche minima, come elettricista o installatore…

Località: Lecco

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:48:07 GMT


