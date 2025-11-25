Elettricista a tempo pieno a Milano con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: ELETTRICISTA
Azienda: Synergie
Descrizione lavoro: del settore degli impianti elettrici ed industriali una figura di: ELETTRICISTA Posizione La risorsa si occuperà… e lettura di schemi elettrici; Allestimenti impianti. Requisiti Esperienza, anche minima, come elettricista o installatore…
Località: Lecco
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:48:07 GMT
