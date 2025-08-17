Elettriche in Italia: incentivi e dati sul mercato auto UE

In Italia, a breve saranno introdotti incentivi per l’acquisto di auto a zero emissioni, con circa 600 milioni di euro disponibili a partire da settembre per incentivare l’acquisto di almeno 39.000 veicoli. Tuttavia, questa cifra sembra insufficiente per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea, come evidenziato da Antonio Sileo, direttore del programma di ricerca Sustainable Mobility presso la Fondazione Eni Enrico Mattei.

Secondo dati dell’istituto di statistica europeo, nel 2024 nell’Unione Europea sono state immatricolate 1,45 milioni di nuove auto elettriche a batteria, con una riduzione del 6,1% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il numero totale di auto elettriche a batteria ha raggiunto 5,87 milioni, segnando un incremento del 32,4% rispetto all’anno scorso. La quota di nuove immatricolazioni di auto elettriche a batteria è scesa al 13,6%, rispetto al 14,6% del 2023.

Le auto ibride plug-in hanno visto un calo del 6,5%, simile a quello delle auto completamente elettriche, mentre il totale delle autovetture ibride è aumentato del 12,7% nel 2024.

In Danimarca, Malta e Svezia si registra la percentuale più alta di auto elettriche a batteria tra le nuove immatricolazioni, mentre Italia, Croazia e Polonia mostrano quote inferiori al 10%.

Per quanto riguarda il numero complessivo di auto nell’Ue, si segnala una diminuzione, con 0,55 vetture per abitante nel 2023, in calo rispetto all’anno precedente. In Italia, le regioni con i più alti tassi di motorizzazione includono la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano.

Infine, il ministro dell’Ambiente ha confermato che gli incentivi per l’elettrico partiranno a settembre, per favorire l’acquisto di veicoli a emissioni zero entro il 2026.