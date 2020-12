Non solo il Natale, il GF Vip ci terrà compagnia anche a capodanno e nella casa entreranno anche delle guest star. A festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i vipponi ci sarà molto probabilmente Elettra Lamborghini. A svelare questa news è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi.

“Quando Signorini ha svelato l’arrivo di Ginevra io sono rimasto di sasso. Il motivo? C’è un motivo ben preciso. Io so che la trattativa per il capodanno è per Elettra Lamborghini, che dovrebbe fare uno show all’interno della casa. Dovrebbe fare festa con i concorrenti del reality. Lei e sua sorella non si parlano, c’è una frattura insanabile. Infatti mi sono detto ‘non entrerà mai se c’è sua sorella’.

Sto registrando uno show per Real Time con Elettra Lamborghini, poco fa ero con lei e mi ha detto con sicurezza ‘se la trattativa si chiude sarà felicissima di consegnare pandori e panettoni ai ragazzi’. Ripeto però che l’incontro con la sorella sarebbe stato impossibile. Elettra sa dire di no, ha rifiutato il ruolo di opinionista del GF Vip e di giurata de la Pupa e il Secchione. A costo di perdere dei soldi dice di no se non si sente di fare qualcosa”.