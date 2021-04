Elettra Lamborghini senza freni, l’opinionista de L’Isola dei Famosi sul settimanale Oggi ha detto quello che pensa dei naufraghi di questa edizione. Se Iva Zanicchi ha dichiarato che “i concorrenti non valgono una cicca”, la bella ereditiera ha fatto delle distinzioni, ma non ha risparmiato comunque le critiche.

“Valentina Persia è troppo agitata. Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, diciamo

Chi invece è che si acquatta? Roberto Ciufoli! Non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci, se non sei il partecipante con gli attributi. Evidentemente c’è gente cui non importa delle figuracce.

Gilles è un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui.

Che penso di Beatrice Marchetti? Boh! È una ragazzetta qualunque. Non lascerà traccia. Poi c’è Andrea che pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette.

Mi spiace per il ritiro di Elisa. Invece non ho rimpianti su Daniela Martani. È un bene che se ne sia tornata a casa”.