Dopo Ilary Blasi, anche Elettra Lamborghini ha svelato chi sono i suoi naufraghi preferiti de L’Isola dei Famosi. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante di Musica e il Resto Scompare ha detto di essere rimasta colpita dalla simpatica di Miryea, dalla timidezza di Drusilla Gucci e dalla simpatia di Paul Gascoigne.

“Miryea Stabile è molto allegra anche in quelle condizioni estreme. Non è mica facile. Mi è molto dispiaciuto quando Paul Gascoigne si è infortunato alla spalla. Lui è fondamentale perché fa ridere e tiene l’umore alto. – riporta Isa e Chia – Drusilla Gucci è un tesoro con la sua timidezza”.

La Lambo invece – per adesso – non fa il tifo per Vera Gemma e Beppe Braida: “Vera Gemma, che è stata eliminata ma ha scelto di andare a Parasite Island, a pelle mi è sembrata molto dura nel carattere. Un po’ troppo. Beppe Braida, invece, non ha un’identità molto definita, per ora. Daniela Martani non mi dice molto“.

E pensare che Vera Gemma invece è tra le mie preferite con Fariba e Valentina Persia.

Elettra Lamborghini parla dei suoi colleghi opinionisti e della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

“Iva Zanicchi mi sembra di conoscerla da una vita. È molto carina e disponibile. Poi è emiliana come me e ho scoperto che non abitiamo molto distanti. Tommaso Zorzi invece lo conoscevo già dai tempi di Riccanza. Con loro mi sento a casa. Ilary Blasi è molto brava. Genuina, non se la tira”.

