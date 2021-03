Mediaset ha pensato ad un modo per avere Elettra nella prima puntata de L’Isola.

Questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è ancora partita e già sono arrivati i primi intoppi. Una naufraga si è ritirata ancora prima di sbarcare in Honduras ed Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid.

In studio ci saranno comunque due opinionisti, visto che oltre alla cantante di Pem Pem ed Iva Zanicchi, Mediaset ha convinto anche Tommaso Zorzi ad affiancare Ilary Blasi, ma forse in qualche modo riuscirà ad esserci anche la Lambo. Stando a quello che riporta Fan Page Elettra Lamborghini commenterà le avventure dei naufraghi direttamente da casa sua in streaming.

“Stando a quanto apprende Fan page da fonti vicine alla produzione, Elettra sarà comunque presente nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, prevista per lunedì 15 marzo. La cantante sarà infatti collegata a distanza per alcuni interventi nel corso della trasmissione. Commenterà con Ilary Blasi, Zanicchi e Tommaso Zorzi, l’approdo sull’Isola dei 15 naufraghi che andranno a comporre un cast che ha fatto discutere per diverse ragioni ancor prima della partenza”.

Ovviamente non sarà come vederla sulla poltrona accanto ad Iva e Tommaso, ma almeno in qualche modo la Lamborghini ci sarà.

Ebbene siii🥰🙈😍 sono la nuova opinionista di @IsolaDeiFamosi 😍😍 Non avrei potuto desiderare compagna migliore!! 15 marzo manca pocoo🥳 Contentiii?!😜😜😜 pic.twitter.com/CtnRwbZBoN — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 27, 2021

Elettra Lamborghini rivela di essere risultata positiva al tampone.

Ilary Blasi e le parole sulla sua opinionista.

“Non abbiamo dovuto convincerla troppo a partecipare, è stato molto facile. Credo che sia stata una voglia personale, forse lei è un’appassionata dell’Isola. Mi hanno detto che è molto carica di fare questa nuova esperienza”.

Le parole di ilary Blasi su Elettra Lamborghini. Quindi si esclude l’idea Tommaso zorzi #tzvip #isola pic.twitter.com/cR2wx9BxiI — boh (@nomeutentte) March 11, 2021