Sabato scorso Elettra Lamborghini si è sposata con Nick van De Wall (Afrojack), ma tra i 100 invitati alla cerimonia mancava una presenza importante per la cantante. La sorella della popstar di Pem Pem, Ginevra, ha ammesso su Instagram che non sarebbe andata al lieto evento: “No, non ci sarò”. La ragazza poi ha fatto le sue congratulazioni ad Elettra: “Vi auguro davvero il meglio. Avrei voluto esserci anche io”.

Oggi dalle pagine del settimanale Chi la Lambo ha confermato che Ginevra non era al suo matrimonio. Quando le hanno chiesto come mai non c’era sua sorella, Elettra ha detto che erano presenti solo le persone che lei e il marito desideravano (lasciando intendere di non aver nemmeno fatto l’invito).

“Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo. […] Comunque è stato tutto meraviglioso con le persone che volevamo. Non pensavo che avrei provato un’emozione così grande. Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente”.

Matrimoni con musicisti, reality, catfight familiari, le Lamborghini sono le nostre Kardashian.

Il video musicale della sorella di Elettra Lamborghini.

Esigo un documentario dettagliato sul matrimonio di Elettra Lamborghini, i preparativi a cura di Enzo Miccio, tutti i retroscena e il motivo dell’assenza di sua sorella, vogliamo sapere — mari (@amaricord) September 27, 2020

Qualcuno sa perché Ginevra la sorella di Elettra Lamborghini non è stata invitata al matrimonio?Devo sapereeeeee — L’Aliena Inadeguata (@lucianadc90) September 26, 2020