Elettra Lamborghini sorprende al talent italiano con danza esplosiva

A Italia’s Got Talent, la danza ha colpito Elettra Lamborghini, che ha deciso di premere il golden buzzer per il ballerino Paolo Marincolo, portandolo alle semifinali. Durante il terzo episodio delle Audition, la showgirl è stata travolta dall’energia e dal ritmo dei movimenti di Paolo e del suo gruppo di ballerini, sostenendolo così nel suo percorso.

Paolo Marincolo, originario di Rossano Calabro, ha sviluppato fin da giovane una grande passione per la danza. Nel 2000 ha aperto una scuola di ballo e, con il fenomeno della social dance, ha ottenuto un vasto seguito sui social media. Sul palco di Italia’s Got Talent, ha presentato una coreografia sulle note di “No Face, No Name, No Number” dei Modern Talking. Ha iniziato da solo, ma rapidamente è stato raggiunto da un gruppo di ballerini, tutti coinvolti dall’atmosfera intensa della musica e dai passi coreografici.

Grazie al golden buzzer di Elettra, Paolo ha ora l’opportunità di esibirsi nella finale, che sarà trasmessa in diretta per la prima volta su Disney+.