Da Nilufar Addati e Andrea Melchiorre a Federico Fashion Style, la lista dei vip positivi al CoronaVirus è davvero lunga, ma pare che qualche furbetto abbia deciso di far finta di nulla e che continui ad uscire. Se molti tronisti ed ex gieffini hanno ammesso di avere il Covid e sono chiusi in quarantena, pare ci siano altri “famosi” positivi che non vogliono stare in isolamento, a dichiararlo è Elettra Lamborghini. La Lambo ieri in una serie di storie ha detto di conoscere delle persone note che sono certamente positive al virus e che escono tranquillamente.

La cantante di La Isla ha anche rivelato che al suo matrimonio chiederà agli invitati di sottoporsi al tampone.

“Ci sono dei vip che sono tornati dalla Sardegna e hanno il CoronaVirus. Giustamente questi se ne stanno a casa. Ci sono delle persone che io so per certo che hanno preso il Covid, per certo perché erano in compagnia di non famosi che sono risultati positivi. Quindi tutte le persone dei gruppi hanno il CoronaVirus. Questi famosi non stanno facendo i tamponi, non dicono nulla e se ne vanno in giro. E io che al mio matrimonio che chiederò a tutti gli invitati di fare il tampone massimo 3 giorni prima dell’evento. Sta gente invece non fa il tampone? Io sono allibita. Io non ho più parole. Nemmeno io sono contenta di chiedere ai miei invitati di fare il tampone. Però pensate che ci sono questi vip che conosco che non lo fanno e sono in giro in mezzo alla gente”.