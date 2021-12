Elettra Lamborgini non ha preso bene la recensione negativa del suo singolo A Mezzanotte (Christmas Song) fatta dall’editorialista Nicolò Giusti che, sul portale RecensiamoMusica.com ha inserito il brano nei flop della settimana.

“Continua la lunga scia dei tormentoni di Natale, stavolta però fallendo. ‘A Mezzanotte’ è una canzoncina simpatica, con un mood sfacciatamente anni ’80 con però la concessione dell’autotune. Da canticchiare sotto la doccia ma niente di più”.

Una recensione che non è affatto piaciuta ad Elettra Lamborghini che ha così commentato su Twitter: “Caro Nicolò, un grandissimo SUCA da parte mia, flop sarai tu, per te è stato flop anche il mio singolo Musica che è stato non solo il più streammato all’epoca Sanremo, ma anche il più visto. Quindi cambia lavoro! S*ronzo! Sempre a buttare m*rda!“.

A quanto pare il post commentato dalla cantante è stato rimosso dall’autore, perché Elettra se ne è lamentata subito: “Niente mi cancellate i commenti, manco i ragazzetti su Instagram che cancellano i commenti degli haters. Va beh, quindi prossimo pezzo cosa scriverai caro Niccolo?!!!“.

Non contenta ha poi ribadito:

“Nicolo carissimo me la suchi?! A quanto pare non ti piace nessuna delle mie canzoni, il flop sei tu che non sai fare il tuo lavoro che dai 10 e lode a pezzi che non sono nemmeno in classifica. PROFESSIONALITÁ l’hai lasciata a casa?! O sei un hater?! Ripeto: SUCA”.

Che non piaccia A Mezzanotte (Christmas Song) è lecito, Elettra Lamborghini ha senza dubbio esagerato ad attaccare così l’editorialista che ha scritto quella recensione in maniera del tutto personale. Come io, in tempi non sospetti, ho commentato in maniera entusiasta sulla mia pagina facebook l’uscita del video.

Nel dubbio ecco il video ufficiale di A Mezzanotte (Christmas Song). Sarà il “mood sfacciatamente anni ’80” come scritto nella recensione incriminata, ma io non riesco a togliermela dalla testa.