Elettra Lamborghini a giro per il mondo ha regalato bellissime pagine televisive di puro trash, ma purtroppo per noi ha sempre rifiutato di partecipare a produzioni nostrane. Corteggiata sia da L’Isola dei Famosi che dal Grande Fratello Vip, la Lambo ha sempre risposto ‘no grazie’ preferendo partecipare a produzioni estere come il Big Brother Brazil, il Gran Hermano Vip in Spagna, il Geordie Shore e Super Shore di MTV.

In Spagna al GH Vip è stata eliminata ad un passo dalla finalissima (era il 2017) e si è classificata quarta dietro il trio tutto femminile composto da Daniela, Irma ed Alyson.

Quando è arrivata in studio, Elettra Lamborghini ha avuto un piccolo malore. Il tutto è successo dopo aver visto il video della lite (super divertente!) di suo padre contro la mamma di Aida Nizar (anche lei concorrente). Il conduttore – che inizialmente credeva che fosse tutto un bluff – l’ha anche presa in giro chiedendole se potesse aspettare quattro minuti prima di cadere a terra.

Cómo debe ser Tonino en casa, para que Elettra lo vea en cólera en TV y el cerebro le haga “clic”…

Qué miedo.#Gala15GHVIP5 #VIPDirecto pic.twitter.com/pcJ5WDdwtL — Curcummina (@curcummina) April 7, 2017

El padre de Elettra le pega un ‘MANOTAZO’ a la madre de Elettra mientras ella intentaba calmarle. VERGONZOSO.#Gala7GHVIP5 #VIPDirecto pic.twitter.com/sJmQjKUfFh — GHVIP_RN (@GHVIP_RN) February 9, 2017

La sua intervista post eliminazione è ovviamente terminata con lei portata fuori lo studio dalla sicurezza. Un’entrata trash imitando un “pino”, un’uscita altrettanto trash mezza svenuta. Elettra Lamborghini: un nome, una garanzia.