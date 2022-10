Elettra Lamborghini punta l’Eurovision e apre le porte a un nuovo reality

Elettra Lamborghini questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Shangay, una nota rivista spagnola LGBT+. Lo ha fatto perché è nel suo interesse lavorare di più in Spagna.

In Spagna la cantante ha vissuto anche il suo primo amore con una donna.

“È successo tanto tempo fa, era qualcosa di platonico, non è andato oltre. Questo perché trovo difficile fidarmi delle donne. Mi innamoro dell’anima della persona, non del fisico. Ora sono sposata con un uomo, ma la verità è che ho sempre prestato più attenzione alle donne”. […] La libertà della comunità LGBT+ è quella che io difendo tutti i giorni e che tutti dovrebbero difendere. Non sopporto chi mostra solidarietà in momenti specifici solo per consensi o perché va di moda. Il mio sostegno è genuino”.

Il sogno di Elettra Lamborghini è quello di portare il reggaeton all’Eurovision. Per farlo però sa che l’unico ticket può ottenerlo da San Marino.

“Mi piacerebbe partecipare con un pezzo reggaeton, ma per farlo dovrei vincere Sanremo e non credo succederà mai. Anche se l’anno in cui ho partecipato mi sono sentita una vincitrice: la mia canzone ha avuto molto successo. […] Ho sempre la possibilità di San Marino”.

E sui reality:

“Mi manca molto partecipare ai reality. È stato un momento molto bello della mia vita. Mi sembrava davvero di essere in vacanza a casa con gli amici, sia in Super Shore che al Gran Hermano Vip. Anche se mi guardo indietro e non so dove ho preso l’energia per passare mesi rinchiusa. Vorrei tornare in televisione, ma in un reality che non mi obbliga a rinchiudermi così a lungo. Sono sposata e non vorrei stare lontano dal mio partner e mettere a rischio la mia relazione”.