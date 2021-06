Dopo Pem Pem, Mala, Fanfare, Musica e La Isla, Elettra Lamborghini ha sfornato un altro pezzo che ci farà muovere il backstage per qualche mese. Se l’anno scorso lei e Giusy Ferreri sono state tra le regine d’estate con il loro tormentone, questa volta Elettra, Elettra Lamborghini è tornata in versione solista con Pistolero.

‘Un ritmo che ti entra dento’, un ritornello orecchiabile che prende al primo ascolto, la hit estiva è servita!

@ElettraLambo torna con un nuovo, irresistibile singolo per l’ #estate2021 #Pistolero in tutte le #radio da venerdì 4 giugno #NewSingle #OnAir 📻 #radiodate – https://t.co/a2UHe2fGgz #NewMusic @umitalia pic.twitter.com/5s4EKN5OsN

Ok vi spoilero il ritornello😜😜😜 giusto per farvi venire voglia….😜🤪🤪 ⚠️SPOILER ALERT⚠️🔫 STANOTTE A MEZZANOTTEEE sapete cosa fare😋😛🎵🎶🎵🎶ESTA NOCHE A LA MEDIANOCHE YA SABES QUE HACER😜😍🤪🔫 PISTOLERO OUT TONIGHT AT MIDNIGHT🎵🎶😍 pic.twitter.com/Qsy2ABTFDA

— Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 3, 2021