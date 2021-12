Mariah Carey inizia a tremare, la regina del twerk vuole conquistare anche il trono di sovrana del Natale. Elettra Lamborghini ha appena rilasciato il suo singolo natalizio, Mezzanotte. E anche questa volta per me Elettra ha fatto centro. Dopo Pem Pem, Musica, Pistolero la Lambo ci ha confezionato l’ennesimo singolo orecchiabile. Al primo ascolto sto già canticchiando “il mio regalo per te, il mio regalo è”.

⚠️ ALLERTA SPOILER ⚠️ il mio regalo per te il mio regalo é?!?!?! 🤣🎁🎄🎅🏽⭐️❄️ ✨ #AMezzanotte pic.twitter.com/zVxjTlMwCH — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) December 1, 2021

Il mio regalo per te é?!?!?!?!🎄🎁⭐️🎅🏽”A MEZZANOTTE” fuori stasera alle 00:00 !!! Non ne potrete piú fare a meno promesso😋😋😋 pic.twitter.com/1SWum5Cgv2 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) December 2, 2021

Biccisss Natale arriva in anticipo!! 🎅🏽😋🎄Fuori venerdì 3 dicembre il mio nuovo singolo A MEZZANOTTE (Christmas Song) ✨✨ Tenetevi forteeee non ve lo dico nemmenoo!!!😜😏🤩🥳Link presave in bio. pic.twitter.com/BCDbtsZjqS — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) November 29, 2021

Elettra Lamborghini, Mezzanotte il testo.

Perché non vieni più vicino mica siamo in una discoteca

con quei tuoi occhi da bambino io ci vedo una stella cometa

non l’ho mai detto a nessuno che mi manca il respiro quando tu non ci sei

non ci credo al destino, ho spostato il vestito quando mi guarderai

So già che non capirò niente, niente

ho voglia di una notte folle, folle

ti cerco sempre tra la gente, gente

sarà bellissimo se adesso vieni qui per dirmi che

Se questo Natale mi regalerai una stella

io non so cosa farmene

non l’hai ancora capito che

il mio regalo per te è

il mio regalo per te è

spegni la luce perché

il mio regalo è mezzanotte stretta, stretta a te

Perché non vieni più vicino

ho voglia di ballare questa sera

io non so accendere il camino

ma stanotte vesto tutta di seta

So già che non capirò niente, niente

quando ti penso il tempo corre, corre

ti cerco sempre tra la gente, gente

sarà bellissimo se adesso vieni qui per dirmi che

Se questo Natale mi regalerai una stella

io non so cosa farmene

non l’hai ancora capito che

il mio regalo per te è

il mio regalo per te è

spegni la luce perché

il mio regalo è mezzanotte stretta, stretta a te