Elettra Lamborghini: Pronta per Sanremo e per un Ritorno alla Pace con Selvaggia

Elettra Lamborghini è pronta a tornare al Festival di Sanremo 2025, dove sarà co-conduttrice insieme a Carlo Conti nella terza serata, che sarà tutta al femminile, assieme a Katia Follesa e Miriam Leone. A distanza di cinque anni dalla sua partecipazione come concorrente nel 2020, quando cantò “Musica e il resto scompare” e si classificò 21esima, Elettra esprime entusiasmo per il suo nuovo ruolo. In un’intervista a Il Giornale, ha sottolineato la sua intenzione di essere se stessa: “Voglio essere me stessa, come la gente è abituata a vedermi”. La cantante ha anche parlato delle pressioni che ha vissuto durante la sua prima partecipazione, ritenendo che queste l’abbiano resa meno sciolta, evidenziando però che il suo brano ha avuto successo nelle piattaforme di streaming.

Elettra ha ricordato anche il duetto con Myss Keta, che non piacque agli spettatori. Tuttavia, non si lascia scoraggiare e considera ogni esperienza come un’opportunità di crescita. Ha inoltre espresso la volontà di fare pace con Selvaggia Lucarelli, che l’aveva criticata durante la sua precedente partecipazione, affermando di non avere niente contro di lei e che è aperta a una riconciliazione: “Con una stretta di mano passa tutto”. Elettra si prepara così a sfruttare al massimo questa nuova opportunità e a lasciarsi alle spalle le polemiche del passato, affrontando il palcoscenico con una nuova energia.