Elettra Lamborghini, le lanciano una bottiglia d’acqua e lei ferma il concerto: “È pericoloso!”

Dopo gli Eiffell 65, Gaia e Rhove, anche Elettra Lamborghini ieri sera si è esibita durante il Sammichele Music Festival. Pubblico in delirio per la regina del twerking, ma durante il concerto c’è stato anche un imprevisto. Un ragazzo ubriaco ha lanciato una bottiglia d’acqua sul palco, allarmando la cantante, che ha subito fermano lo show per bacchettare l’esaltato. Elettra Lamborghini ha spiegato al ragazzo cha lanciare oggetti è pericoloso ed ha anche citato il caso di Bebe Rexha, costretta a correre in ospedale dopo che un fan le ha lanciato un telefono in faccia.

“Mi potevi anche fare male. Hai bevuto? Non mi interessa. Perché se hai bevuto non vieni qui. Perché ad un’altra cantante è arrivato qualcosa addosso e adesso ha dovuto cancellare tutto il tour. Guarda che è pericoloso ragazzi. Non mi interessa come mai, ma non lanci le cose qui. Io non voglio la tua acqua! La dai al tuo amico. Ma poi dico, ma tra tutte le cose che hai da fare se devi lanciarmi l’acqua non vieni qui. O sto sbagliando? Vabbè, chi se ne importa, l’importante è rimetterli al loro posto. Queste cose sono davvero pericolose. E adesso continuiamo con Caramello. Fatelo pure uscire, che non si sa mai”.

A quanto pare la folle moda di lanciare oggetti alle popstar è arrivata anche in Italia. In USA a farne le spese sono state Bebe Rexha, Cardi B, Ava Max e anche Harry Styles. Il ragazzo pugliese però ha avuto fortuna che la cantante di Pem Pem non ha reagito come Cardi…



Eiffel 65, Elettra Lamborghini e Loredana Bertè: musica e spettacoli gratis al Sammichele Music Festival https://t.co/6cSGsHZzdm pic.twitter.com/Jm5ApKsA1e — Telebari (@Telebari) July 28, 2023

Elettra Lamborghini sul suo nuovo disco.