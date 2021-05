Niente da fare, sembra proprio che a un certo gruppo di naufraghi Elettra Lamborghini non piaccia troppo (almeno come opinionista de L’Isola dei Famosi). La scorsa settimana il visconte Ferdinando Guglielmotti c’è andato giù pesante ed ha detto che l’ereditiera è “inutile e noiosa, senza opinioni intelligenti in studio“. Come se non bastasse anche Daniela Martani si è lamentata dell’opinionista dicendo di essere delusa da alcune frasi che le ha riservato.

Adesso è arrivata anche la critica di Beppe Braida, che in un’intervista radio rilasciata al programma Turchesando ha detto che sembra che ad Elettra Lamborghini non importi nulla di ciò che accade in Honduras.

“Lei la definisco un alieno. Perché sembra che sia seduta lì, il corpo c’è, ma il resto l’avrà lasciato da qualche parte. Mi dà l’idea di una che non gliene può fregare di meno di niente proprio. Non credo che lo faccia solo per il cachet, però… Un alieno perché l’hanno lasciata con l’astronave. Come se fosse sulle nuvole e poi ritorna“.

Solo belle parole invece per Ivona: “Amo follemente Iva Zanicchi, sono pazzo di lei. Se non fosse sposata la sposerei“.

Secondo me la ‘Lambo’ dà il meglio di sé quando è libera e non ingabbiata in un ruolo e lo dimostra il fatto che in tutti i reality a cui ha preso parte (da Super Shore e il GF Vip spagnolo a Elettra e il Resto Scompare), la cantante di Pem Pem ci ha regalato sempre tante soddisfazioni e trash a palate.

Elettra Lamborghini e la pausa post Isola dei Famosi.

“Sì ho bisogno di uno stop per quanto riguarda la tv. Devo fermarmi un attimo diciamo. Una volta finita l’Isola dei Famosi, mi prenderò una pausa. E magari, chissà, tornerò sul video quando avrò un figlio e dovrò smettere di viaggiare per stare con lui il più possibile. In questo momento la musica è il mio focus e prossimamente sono sicura che vi farò una bella sorpresa. Non ne posso parlare, però vi anticipo che vi piacerà perché sarà una bomba”.